Агент Головина: «Александр не контактировал с российскими клубами. Это полный бред и ерунда»

«Были ли предложения у Головина от российских клубов? Это полный бред. Какие-то смешные издания дают эту информацию. Никто ни с кем не контактировал. Если писать такие фейки, мы скоро перестанем все комментировать. Надо же себя уважать как издание, а они пишут такой бред.



Александр отдыхал и готовился к предсезонке. У него контракт с “Монако”, и он счастлив в клубе. А новости про контакты с российскими командами — ерунда», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.