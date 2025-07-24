«Были ли предложения у Головина от российских клубов? Это полный бред. Какие-то смешные издания дают эту информацию. Никто ни с кем не контактировал. Если писать такие фейки, мы скоро перестанем все комментировать. Надо же себя уважать как издание, а они пишут такой бред.
Александр отдыхал и готовился к предсезонке. У него контракт с “Монако”, и он счастлив в клубе. А новости про контакты с российскими командами — ерунда», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Агент Головина: «Александр не контактировал с российскими клубами. Это полный бред и ерунда»
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, отреагировал на публикацию L'Equipe о том, что хавбек якобы ответил отказом российским клубам этим летом, предпочтя остаться в «Монако».
«Были ли предложения у Головина от российских клубов? Это полный бред. Какие-то смешные издания дают эту информацию. Никто ни с кем не контактировал. Если писать такие фейки, мы скоро перестанем все комментировать. Надо же себя уважать как издание, а они пишут такой бред.