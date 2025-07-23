В «Штурме» рассказали, как идёт восстановление вратаря Худякова, упавшего с велосипеда

Пресс-служба «Штурма» сообщила, что российский вратарь австрийской команды Даниил Худяков чувствует себя лучше, он усердно работает каждый день. Ранее стало известно, что Худяков получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку, позднее ему была сделана операция.