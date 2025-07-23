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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не смог выйти в полуфинал Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не смог выйти в полуфинал Кубка Китая по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» уступил «Хэнань Суншань Лунмэнь» в четвертьфинальном матче Кубка Китая по футболу.

Основное и дополнительное время встречи в Шанхае завершилось со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Луис Нлаво (28-я минута), Уилсон Манава (86) и Лю Чэнъюй (102). У гостей голы забили Фелиппе Кардосо (33, 114), права на которого принадлежат грозненскому «Ахмату», и Франк Ачимпонг (53). Серия пенальти завершилась со счетом 8:7 в пользу «Хэнаня», всего футболисты обеих команд совершили 20 ударов.

В полуфинале турнира «Хэнань Суншань Лунмэнь» встретится с «Чэнду Жунчэн».

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, сумел дойти до полуфинала Кубка Китая, где уступил будущему обладателю трофея «Шанхай Порт».