«Барселона» объявила о переходе Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед»

Рэшфорд подписал контракт с «Барселоной» в среду днем на закрытой церемонии, на которой присутствовали президент клуба Жоан Лапорта, спортивный директор и другие члены совета директоров.
По данным СМИ, стоимость выкупа Рэшфорда составляет 30 млн евро. Отмечается, что сам игрок согласился пойти на сокращение зарплаты на 15%.
Вторую часть минувшего сезона Рэшфорд провел в аренде в «Астон Вилле», забив 4 гола и отдав 6 ассистов в 17 матчах.
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше