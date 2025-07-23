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«Барселона» объявила о переходе Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд перешел в «Барселону». 27-летний англичанин арендован до 30 июня 2026 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Источник: Getty Images

Рэшфорд подписал контракт с «Барселоной» в среду днем на закрытой церемонии, на которой присутствовали президент клуба Жоан Лапорта, спортивный директор и другие члены совета директоров.

По данным СМИ, стоимость выкупа Рэшфорда составляет 30 млн евро. Отмечается, что сам игрок согласился пойти на сокращение зарплаты на 15%.

Вторую часть минувшего сезона Рэшфорд провел в аренде в «Астон Вилле», забив 4 гола и отдав 6 ассистов в 17 матчах.

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