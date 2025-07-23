Рэшфорд стал первым английским футболистом в «Барселоне» в XXI веке

Сегодня, 23 июля, сине-гранатовые объявили об аренде 27-летнего форварда у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/26 с опцией выкупа.
Последним англичанином, выступавшим за «Барселону», был Гари Линекер, защищавший цвета клуба с 1986 по 1989 год.
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Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше