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Рэшфорд стал первым английским футболистом в «Барселоне» в XXI веке

Новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд стал первым английским футболистом, перешедшим в каталонский клуб в XXI веке.

Источник: Getty Images

Сегодня, 23 июля, сине-гранатовые объявили об аренде 27-летнего форварда у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/26 с опцией выкупа.

Последним англичанином, выступавшим за «Барселону», был Гари Линекер, защищавший цвета клуба с 1986 по 1989 год.

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