MLS может наказать Месси и Альбу за неучастие в Матче звезд

В рамках Матча звезд команда футболистов MLS сыграет с игроками чемпионата Мексики. Встреча пройдет 23 июля в Остине (штат Техас). Ранее Месси и Альба были выбраны в состав команды MLS по итогам голосования болельщиков и СМИ, однако в итоговом составе, опубликованном на официальном сайте лиги, их имена не значатся.