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MLS может наказать Месси и Альбу за неучастие в Матче звезд

ESPN: Месси и Альбе грозит наказание за неучастие в Матче звезд MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Футболисты «Интер Майами» Лионель Месси и Жорди Альба не выступят в Матче звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), им грозит наказание за неучастие, сообщает ESPN.

В рамках Матча звезд команда футболистов MLS сыграет с игроками чемпионата Мексики. Встреча пройдет 23 июля в Остине (штат Техас). Ранее Месси и Альба были выбраны в состав команды MLS по итогам голосования болельщиков и СМИ, однако в итоговом составе, опубликованном на официальном сайте лиги, их имена не значатся.

По информации СМИ, руководство MLS проведет встречу с «Интер Майами» по поводу возможного участия Месси и Альбы в воскресном матче регулярного чемпионата против «Цинциннати». По правилам лиги, футболисты, которые отказываются от участия в Матче звезд не по медицинским показателям, получают дисквалификацию сроком на одну встречу.

В 2024 году Месси пропустил Матч звезд MLS из-за травмы ноги, полученной в финале победного для сборной Аргентины Кубка Америки. Альба принял участие во встрече.