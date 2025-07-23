Новичок Лиги 1 «Париж» приобрёл защитника «Порту» за € 17 млн

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, с футболистом был подписан контракт до лета 2030 года.
По данным СМИ, сумма трансфера 23-летнего футболиста составила € 17 млн. Отавио перебрался в «Порту» из португальского «Фамаликана» в январе прошлого года за € 12,31 млн.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Париж» вышел во французскую Лигу 1 впервые за 46 лет. Владельцем 11% акций столичного клуба является компания «Рел Булл». Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет участвовать в делах клуба.
Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше