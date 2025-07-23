Как говорится в заявлении каталонского клуба, такое решение принято из-за серьезных нарушений контрактных обязательств со стороны организатора мероприятия. Матч против «Виссел Кобе» должен был состояться в Японии в воскресенье, 27 июля. У сине-гранатовых также запланированы два матча в Южной Корее — против «Сеула» (31 июля) и «Тэгу» (4 августа). Если организатор выполнит определенные условия, команда отправится в Южную Корею в ближайшие дни. «Барселона» сожалеет о произошедшем и о том, как это повлияет на многочисленных болельщиков клуба в Японии", — говорится в официальном сообщении.