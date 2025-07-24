Килиан Мбаппе подтвердил, что будет играть за «Реал» под 10-м номером

На своей странице в одной из социальных сетей француз опубликовал запись с числом 10. Таким образом игрок отреагировал на слухи о смене своего игрового номера в коллективе из Мадрида. Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе защищал цвета своей команды под девятым номером. Ранее под 10-м номером за «Реал» выступал полузащитник Лука Модрич, который перешёл в «Милан».
Килиан Мбаппе пополнил состав «Королевского клуба» летом 2024 года. На данный момент в составе этого клуба футболист выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше