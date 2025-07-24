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Полузащитник Сауль Ньигес стал футболистом «Фламенго»

Бывший полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес на правах свободного агента перешёл во «Фламенго».

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщается в официальном аккаунте бразильской команды в социальной сети X.

Контракт хавбека с его новым коллективом рассчитан до декабря 2028 года.

Сауль выступал за мадридскую команду с 2012 года, он провёл за неё 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА. В сезоне-2024/2025 испанец выступал на правах аренды за «Севилью».