Экс-футболист сборной Англии Янг в 40 лет перешел в «Ипсвич Таун»

Янг подписал контракт сроком на один сезон.
«Эшли построил фантастическую карьеру, его достижения говорят сами за себя. Он поддерживал высочайший уровень профессионализма и игры на протяжении всей карьеры и до сих пор находится на очень хорошем уровне. Мы считаем, что его лидерские качества и опыт будут ценными для команды в этом сезоне. Он жаждет внести свой вклад как на поле, так и за его пределами. Это очень большой переход для команды и клуба», — заявил главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна.
Янгу 40 лет. В прошлом сезоне он выступал за «Эвертон». Ранее Янг играл за «Уотфорд», «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы, а также итальянский «Интер», с которым выиграл Серию А. В составе сборной Англии Янг провел 39 матчей, забил 7 мячей, выступил на Евро-2012 и на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.
«Ипсвич» в сезоне-2024/25 занял 19-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и вылетел в Чемпионшип.