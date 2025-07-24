Экс-футболист сборной Англии Янг в 40 лет перешел в «Ипсвич Таун»

«Эшли построил фантастическую карьеру, его достижения говорят сами за себя. Он поддерживал высочайший уровень профессионализма и игры на протяжении всей карьеры и до сих пор находится на очень хорошем уровне. Мы считаем, что его лидерские качества и опыт будут ценными для команды в этом сезоне. Он жаждет внести свой вклад как на поле, так и за его пределами. Это очень большой переход для команды и клуба», — заявил главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна.