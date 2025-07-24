СМИ: Сон Хын Мин может продолжить карьеру в MLS

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может стать игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес», сообщает The Athletic.
По информации источника, американский клуб прилагает усилия, чтобы завершить сделку в ближайшие недели.
Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел в составе команды 46 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей.
В 2022 году Сон Хын Мин стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, разделив этот титул с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля».
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