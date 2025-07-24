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СМИ: лидер «Ньюкасла» объявил руководству о желании уйти

Исак объявил руководству «Ньюкасла» о желании уйти на фоне интереса «Ливерпуля».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Ньюкасл» Александер Исак объявил руководству «Ньюкасла» о желании покинуть футбольный клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 25-летний швед не поехал с командой на сбор в Сингапур и Южную Корею. По версии клуба, игрок испытывает проблемы с бедром. Одним из претендентов на футболиста называется «Ливерпуль», который может предложить за Исака около 173 миллионов евро.

Как уточняет журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» 10 дней назад встречался с игроком и сможет вступить в переговоры в случае продажи Луиса Диаса.

В текущее трансферное окно состав «Ливерпуля» пополнили атакующие игроки Флориан Вирц (118 млн евро) и Юго Экитике (90 млн евро), а также защитники Милош Керкез (45 млн) и Джереми Фримпонг (40 млн).

Исак представляет «Ньюкасл» с 2022 года и отметился за команду 62 голами в 109 матчах. Также он выступал за шведский АИК, германскую «Боруссию» (Дортмунд), нидерландский «Виллем» и испанский «Реал Сосьедад». За сборную Швеции форвард забил 16 мячей в 52 матчах.

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