СМИ: «Реал» может предложить сто миллионов фунтов за Родри

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» может сделать предложение о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Родри в размере 100 млн фунтов стерлингов этим летом, сообщает The Sun.
По данным издания, новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо активно убеждает руководство команды сделать предложение как можно быстрее, так как «Сити» может подписать с футболистом новый долгосрочный контракт. В столичном клубе, напротив, склонны подождать из-за неопределенности относительно физического состояния игрока и его истекающего соглашения, что в перспективе может позволить приобрести испанца по более выгодной цене.
Родри 29 лет. Хавбек выступает за «горожан» с 2019 года. В минувшем сезоне обладатель «Золотого мяча» 2024 года принял участие в восьми матчах во всех турнирах. Большую часть игр он пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Текущий контракт испанца с «Сити» рассчитан до 2027 года.