Эльвин Керимов оценил перспективы Аббосбека Файзуллаева в чемпионате Турции

Неплох Беркай Озджан — воспитанник «Штутгарта». Ещё есть крутой вингер Юсуф Сары — выпускник школы «Марселя» и экс-игрок «Трабзона», техничный турецкий вариант Матьё Вальбуэна. Несколько сезонов назад он прямо разрывал Суперлигу. Дениз Тюрюч когда-то играл за «Фенер» и сборную Турции. Этот вингер и крайнего защитника может сыграть, и стандарты отменно исполнить. Как раз он в ворота «Юнайтед» на «Олд Траффорд» забивал со штрафного. Нападающий Дейви Зельке пришёл из «Гамбурга» и в прошлом сезоне во Второй Бундеслиге забил 22 гола. Да и в Первой за кого только не играл.