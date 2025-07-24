Эльвин Керимов оценил перспективы Аббосбека Файзуллаева в чемпионате Турции

Российский комментатор Эльвин Керимов высказался о перспективах полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в чемпионате Турции. Ранее сообщалось, что Файзуллаев перейдёт в «Истанбул Башакшехир».
«Файзуллаев способен стать звездой и “Истанбула”, и всей лиги. Состав у “Башакшехира” не суперзвёздный, но приличный. В нём нет громких имён. Внимания достоин Уссейну Ба — защитник с богатым еврокубковым опытом, долго выступал в “Олимпиакосе”. Весьма опытен также перешедший из “Бешикташа” и немного поигравший за сборную Турции правый защитник Онур Булут. Как раз при Атане Чагдаше он сверкал в “Кайсериспоре”. Опорник Берат Оздемир становился чемпионом с “Трабзонспором”. Полузащитник Мигель Крешпу был важен в “Фенербахче” при Жорже Жезуше.
Неплох Беркай Озджан — воспитанник «Штутгарта». Ещё есть крутой вингер Юсуф Сары — выпускник школы «Марселя» и экс-игрок «Трабзона», техничный турецкий вариант Матьё Вальбуэна. Несколько сезонов назад он прямо разрывал Суперлигу. Дениз Тюрюч когда-то играл за «Фенер» и сборную Турции. Этот вингер и крайнего защитника может сыграть, и стандарты отменно исполнить. Как раз он в ворота «Юнайтед» на «Олд Траффорд» забивал со штрафного. Нападающий Дейви Зельке пришёл из «Гамбурга» и в прошлом сезоне во Второй Бундеслиге забил 22 гола. Да и в Первой за кого только не играл.
Вратарь Мухаммед Шенгезер — лучший или один из лучших в Турции по игре ногами. У него есть уникальное достижение в Лиге конференций: сделал две голевые передачи. Для Чагдаша такое качество очень важно«, — сказал Керимов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Михаилом Рождественским.