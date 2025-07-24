Тер Штеген объявил, что ему сделают операцию, после чего он пропустит около трёх месяцев

«Я с гордостью ношу цвета и футболку “Барселоны” — как на поле, так и за его пределами, в моменты успеха и в самые трудные дни. Сегодня для меня сложный день, в личном плане.



Физически и спортивно я чувствую себя в отличной форме, но, к сожалению, я не избавлен от боли.



После тщательных консультаций с медицинской командой “Барселоны” и внешними специалистами, самый быстрый и безопасный путь к полному восстановлению — это операция на спине. После последней спинной операции я вернулся на поле спустя 66 дней, почти два месяца, но на этот раз врачи считают, что потребуется около трёх месяцев, чтобы не рисковать и пройти восстановление с осторожностью.



Эмоционально мне очень тяжело осознавать, что я не смогу помочь команде в это время, но, к счастью, процесс реабилитации вполне терпим, и путь к возвращению уже намечен.



Я буду держать вас в курсе своего восстановления и от всего сердца благодарю вас, дорогие “кулес”, за вашу неизменную поддержку. Не волнуйтесь — я вернусь!», — написал немецкий футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).