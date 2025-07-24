«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья тер Штегена

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лугано
0
:
ЧФР
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.45
П2
3.70
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Аустрия
0
:
Спаэри
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
14.00
П2
34.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Влазния
0
:
Викингур Р
0
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.27
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Вардар
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.40
П2
1.73
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Сутьеска
0
:
Бейтар И
0
Все коэффициенты
П1
5.05
X
3.91
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Целе
1
:
АЕК Л
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
11.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Андерлехт
1
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бешикташ
0
:
Шахтер
2
Все коэффициенты
П1
13.50
X
7.80
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кошице
2
:
Неман
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
39.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЕК
0
:
Хапоэль Беэр-Шева
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.15
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Вараждин
1
:
Санта-Клара
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.50
П2
7.25
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Пакш
0
:
Марибор
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.65
П2
3.37
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Раднички К
0
:
Клаксвик
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.00
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Торпедо-БелАЗ
0
:
Маккаби Хайфа
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
2.65
П2
2.12
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Левски
0
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
6.10
X
2.45
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мидтьюлланн
0
:
Хайберниан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Вадуц
0
:
Дангеннон Свифтс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Баник О
2
:
Легия
1
Все коэффициенты
П1
1.23
X
4.90
П2
33.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Шериф
1
:
Утрехт
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.01
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викинг
5
:
Копер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рига
2
:
Дила
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.20
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Петрокуб
0
:
Сабах
0
Все коэффициенты
П1
7.25
X
1.42
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хаммарбю
0
:
Шарлеруа
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
1.56
П2
7.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Нови Пазар
1
:
Ягеллония
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
1.61
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Полесье
1
:
Санта-Колома
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
3.95
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Александрия
0
:
Партизан
2
Все коэффициенты
П1
84.00
X
15.00
П2
1.03
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Омония
1
:
Торпедо Кт
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
9.50
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Черно Море
0
:
Истанбул Башакшехир
1
Все коэффициенты
П1
51.00
X
9.00
П2
1.09
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Мн
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.44
П2
4.02
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.80
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:45
ХБ Торсхавн
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Нымме Калью
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Приштина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.44
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.56
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Сараево
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Дечич
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.70
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис В
0
:
Линфилд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
5
:
Банга
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пюник
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арарат-Армения
0
:
Университатя Кл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
1
:
Валюр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хибернианс
1
:
Спартак Тр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
3
:
Пушкаш Академия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Джозефс
0
:
Шэмрок Роверс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ильвес
4
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
0
:
ХИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Актобе
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
2
:
Арис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пайде
0
:
АИК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атлетик Э
1
:
Динамо Тр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
1
:
Зимбру
1
П1
X
П2

«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья тер Штегена

«Барселона» на официальном сайте проинформировала, что вратарю команды Марк-Андре тер Штегену предстоит перенести операцию на пояснице на следующей неделе.

Источник: Getty Images

Подчёркивается, что после процедуры каталонский клуб опубликует новое медицинское заключение.

Ранее 33-летний голкипер в своих социальных сетях сообщил, что срок его реабилитации составит около трёх месяцев.

Ранее СМИ сообщали, что «блауграна» больше не рассчитывает на тер Штегена. Грядущей зимой он может перейти в другой клуб для получения регулярной игровой практики в преддверии чемпионата мира 2026 года. Вратарь хочет выступать в основном составе сборной Германии.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше