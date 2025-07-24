«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья тер Штегена

Подчёркивается, что после процедуры каталонский клуб опубликует новое медицинское заключение.
Ранее 33-летний голкипер в своих социальных сетях сообщил, что срок его реабилитации составит около трёх месяцев.
Ранее СМИ сообщали, что «блауграна» больше не рассчитывает на тер Штегена. Грядущей зимой он может перейти в другой клуб для получения регулярной игровой практики в преддверии чемпионата мира 2026 года. Вратарь хочет выступать в основном составе сборной Германии.
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Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше