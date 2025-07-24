Президент «Барселоны» впервые высказался о сорвавшемся переходе Нико Уильямса

Состоялись переговоры. Но условия, которые они нам назвали изначально, сильно отличались от итоговых в плане сроков оплаты, комиссии агента и ряда переменных, которые предопределили, что операция не состоится. Тогда команда Деку установила крайний срок в 48 часов. [Было понимание], что если они не примут наши условия, то мы не будем совершать эту сделку. Так и получилось. Параллельно шла работа по двум другим игрокам, а ситуация с Рашфордом прояснилась", — приводит слова Деку Mundo Deportivo.