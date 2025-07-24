Глава «Барселоны» высказался о вечеринке Ямаля, где участвовали артисты с карликовостью

После мероприятия футболист сине-гранатовых подвергся критике за приглашение артистов с карликовостью в целях развлечения.
«Вечеринка Ямаля? Мне жаль, что я не пошёл на неё. Это было частное мероприятие. После неё он пришёл на тренировку и занимался, как никто другой», — сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.
В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.