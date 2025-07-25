Матч в КПЛ завершился продлением беспроигрышной серии

После этой ничьей «Окжетпес» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Женис», набравший 24 очка, идёт седьмым. Стоит отметить, что «Женис» продлил беспроигрышную серию, которая длится с 11-го тура: команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью.