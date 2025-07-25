Матч в КПЛ завершился продлением беспроигрышной серии

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:0.
После этой ничьей «Окжетпес» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Женис», набравший 24 очка, идёт седьмым. Стоит отметить, что «Женис» продлил беспроигрышную серию, которая длится с 11-го тура: команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью.
Остальные встречи 18-го тура пройдут в ближайшие выходные:
- 26 июля сыграют «Елимай» — «Жетысу», «Тобол» — «Кайрат» и «Кайсар» — «Кызылжар».
- 27 июля встретятся «Туран» и «Ордабасы».
- А матч «Улытау» — «Актобе» состоится позже — 20 сентября.