Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.30
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.33
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
26.07
Спартак
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.40
П2
7.70
Футбол. Первая лига
26.07
Челябинск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Первая лига
26.07
Волга
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
26.07
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.11
П2
5.20

Матч в КПЛ завершился продлением беспроигрышной серии

Футболисты столичного «Жениса» и кокшетауского «Окжетпеса» разошлись миром в матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 0:0.

После этой ничьей «Окжетпес» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Женис», набравший 24 очка, идёт седьмым. Стоит отметить, что «Женис» продлил беспроигрышную серию, которая длится с 11-го тура: команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью.

Остальные встречи 18-го тура пройдут в ближайшие выходные:

  • 26 июля сыграют «Елимай» — «Жетысу», «Тобол» — «Кайрат» и «Кайсар» — «Кызылжар».
  • 27 июля встретятся «Туран» и «Ордабасы».
  • А матч «Улытау» — «Актобе» состоится позже — 20 сентября.

Футбол. Казахстан
25.07
Женис
:
Окжетпес
Все коэффициенты
П1
19.00
X
1.12
П2
25.00