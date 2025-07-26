Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Спартак
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.40
П2
7.50
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.11
П2
5.10
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Слуцкий: «Внешне я произвожу впечатление сумасшедшего человека»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа», россиянин Леонид Слуцкий прокомментировал свое эмоциональное поведение во время матчей.

Источник: Getty Images

"Внешне я произвожу впечатление сумасшедшего человека, потому что там пена, раскачивание, глаза, зрачки. Но мой мозг работает хорошо. Я продумываю замены, говорю правильные вещи в перерыве. Я не выпускаю вратаря в нападение.

А есть тренеры, которые пытаются всю мыслительную энергию пустить во внешний образ, показать, якобы он не переживает и все контролирует. Но при этом вообще делает нелогичные вещи, говорит абсолютную хрень в перерыве и так далее. Я выбрал: пусть я буду выглядеть как идиот, но действовать буду предельно рационально", — заявил Слуцкий в интервью Kuji Podcast.

Ближайший матч «Шанхай Шэньхуа» проведет дома против «Хэнаня» в воскресенье, 27 июля.