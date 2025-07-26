Слуцкий: «Внешне я произвожу впечатление сумасшедшего человека»

А есть тренеры, которые пытаются всю мыслительную энергию пустить во внешний образ, показать, якобы он не переживает и все контролирует. Но при этом вообще делает нелогичные вещи, говорит абсолютную хрень в перерыве и так далее. Я выбрал: пусть я буду выглядеть как идиот, но действовать буду предельно рационально", — заявил Слуцкий в интервью Kuji Podcast.