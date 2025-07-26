Президент «Барселоны» Лапорта считает, что сине-гранатовые должны были участвовать в КЧМ

Я не считаю правильным, что нас там не было. Я уже обсуждал это с президентом ФИФА. Думаю, «Барса» должна была там быть, с учётом нашего послужного списка. Уайлд-кард выдавались командам, которые, при всём уважении, не могут похвастаться таким послужным списком, как «Барса», и участие «Барселоны» было бы более привлекательным. Мы, при всём уважении и вежливости, не согласны с тем, что мы не были на клубном чемпионате мира, однако присутствие команды добавило бы немного остроты.