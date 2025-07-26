Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Спартак
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
8.25
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.86
П2
4.70
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.20
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.86
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
20:30
Сочи
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.57
П2
2.97

Президент «Барселоны» Лапорта считает, что сине-гранатовые должны были участвовать в КЧМ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о клубном чемпионате мира, подчеркнув, что каталонскую команду всё-таки должны были пригласить на турнир в США.

Источник: Чемпионат.com

— Это турнир межсезонья, который проводится в то время, когда все соревнования уже завершены. К этому моменту игроки уже больше думают об отпуске, чем об игре. Однако мне бы хотелось сыграть, потому что мы точно победили бы. Но мы также видим преимущества в том, что не участвовали в клубном чемпионате мира. Наши игроки теперь будут меньше уставать, да и календарь соревнований таков.

Я не считаю правильным, что нас там не было. Я уже обсуждал это с президентом ФИФА. Думаю, «Барса» должна была там быть, с учётом нашего послужного списка. Уайлд-кард выдавались командам, которые, при всём уважении, не могут похвастаться таким послужным списком, как «Барса», и участие «Барселоны» было бы более привлекательным. Мы, при всём уважении и вежливости, не согласны с тем, что мы не были на клубном чемпионате мира, однако присутствие команды добавило бы немного остроты.

— Может ли это измениться? Могут ли быть уайлд-кард для некоторых команд?

— Сейчас мы прошли бы отбор. Отсутствие на турнире в этом году было единичным случаем, поскольку засчитывались годы до 2025-го. И это наказало нас, поскольку у нас не было положительных результатов на европейском уровне. Никто не знает, чем закончится клубный чемпионат мира, поскольку он оказался не очень прибыльным в финансовом отношении.

Нам немного рассказали об этом, и, я думаю, те, кто инвестировал в клубный чемпионат мира, сомневаются, что сделают это снова. Если и сделают, то с другими целями. И уже тогда были проблемы с посещаемостью. Хотя, честно говоря, последние несколько матчей мне понравились, я получил огромное удовольствие, потому что это были очень напряжённые встречи. Был футбол, и на последних матчах было больше болельщиков, — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше