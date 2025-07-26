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Почему тер Штеген не уходит из «Барселоны»? В клубе недовольны его поведением и хотят лишить капитанской повязки

Марк-Андре рискует не сыграть на ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

«Барселона» десять лет не выигрывала Лигу чемпионов и даже не доходила до ее финала. Из всех футболистов, выигравших требл в сезоне-2014/15, к сегодняшнему дню в составе остался только один — вратарь Марк-Андре тер Штеген. Немецкий голкипер безоговорочно входит в число легенд клуба — 11-й в истории по количеству матчей, второй среди легионеров после Месси, хотя и у него есть испанское гражданство.

С 2016 года тер Штеген стабильно считался первым номером каталонцев и не давал поводов усомниться в его уровне. Он всего однажды провел меньше 30 матчей в розыгрыше ла лиги, всегда при этом оформляя минимум 11 «сухарей», а в сезоне-2022/23 вообще накопил сумасшедшие 26 игр без пропущенных мячей.

Но 22 сентября 2024-го произошло роковое событие, которое, похоже, радикально повлияло на будущее вратаря. Марк-Андре получил тяжелейшую травму колена во встрече с «Вильярреалом» и выбыл на семь месяцев. За время его отсутствия «Барса» прервала пенсию Войцеха Щенсны, добралась до полуфинала Лиги чемпионов и в доминирующем стиле завоевала три внутренних трофея.

После возвращения тер Штеген лишь дважды сыграл за клуб, а летом каталонцы продлили контракт с его польским конкурентом и за 25 миллионов евро купили Жоана Гарсию, который провел впечатляющий год в «Эспаньоле». Первую половину лета немец потратил на принятие важного решения: ложиться ли на операцию на спине, беспокоившую в последнее время.

24 июля голкипер вышел с заявлением: «Сегодня для меня лично тяжелый день. В физическом и спортивном плане я чувствую себя отлично, хотя, к сожалению, боли все еще не прошли. После активных обсуждений с медицинским штабом “Барселоны” и внешними экспертами стало ясно, что самый быстрый и безопасный способ полного восстановления для меня — операция на спине. После предыдущей операции на спине я вернулся на поле через 66 дней. На этот раз врачи считают, что в качестве меры предосторожности, чтобы избежать каких-либо рисков, потребуется около трех месяцев. К счастью, процесс реабилитации вполне терпим, и путь к возвращению открыт. Я буду держать вас в курсе своего восстановления и искренне хочу поблагодарить всех вас за то, что вы всегда рядом со мной. Не волнуйтесь, я вернусь!».

Источник: AP 2024

Фиксируем: еще минус три месяца. Но самые важные части всей истории заключаются в другом — судя по всему, «Барселона» давно решила попрощаться с Марком-Андре и делает все, чтобы добиться его ухода. Включая прямые конфликты. Говорят, руководство клуба считает, что вратарь специально назвал именно такие сроки отсутствия, потому что для вывода игрока из заявки и регистрации новичка нужна пауза в четыре месяца.

Практически моментально в медиа появилась еще одна новость. В Mundo Deportivo написали о желании боссов «Барсы» лишить немца капитанской повязки. Якобы тер Штеген ни с кем не общается и в целом не подходит для роли лидера команды, его поведением крайне недовольны.

Флик уже сообщил голкиперу, что основным он в любом случае не будет. Если верить инсайдам, тренер вовсе сказал что-то вроде: «В новом сезоне ты не сыграешь». Больше того, Марк-Андре все лето занимался отдельно от остальных, хотя физическое состояние позволяло полноценно вовлекаться в тренировочный процесс — футболист даже два полных матча за сборную успел провести.

Проще говоря, тер Штегена, соглашение с которым рассчитано до 2028 года, откровенно сбагривают, а он почему-то упирается. Нет, причины, конечно, называются, но к спорту они никакого отношения не имеют. Вратарь не хочет уезжать от детей и новой девушки, которая живет в Каталонии. Сложно в чем-то обвинять игрока — это исключительно вопрос приоритетов, они у всех разные.

Но карьера такими темпами разрушится. Марком-Андре серьезно интересуются гранды, поэтому вариантов, куда податься, хватает. А практика ему необходима, ведь явно хочется впервые в жизни почувствовать, каково представлять родную страну на большом турнире. Нойер со сборной закончил, но вряд ли Нагельсманн на чемпионате мира в Америке поставит в ворота 34-летнего тер Штегена, если он просто просидит до лета на каталонской скамейке в статусе третьего вратаря. Неужели самому футболисту правда легче остаться из-за вполне решаемых личных дел и поставить под удар профессиональные амбиции? Судя по череде его выборов — так и есть.

Автор: Трофим Гондюреев

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