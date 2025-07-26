Почему тер Штеген не уходит из «Барселоны»? В клубе недовольны его поведением и хотят лишить капитанской повязки

24 июля голкипер вышел с заявлением: «Сегодня для меня лично тяжелый день. В физическом и спортивном плане я чувствую себя отлично, хотя, к сожалению, боли все еще не прошли. После активных обсуждений с медицинским штабом “Барселоны” и внешними экспертами стало ясно, что самый быстрый и безопасный способ полного восстановления для меня — операция на спине. После предыдущей операции на спине я вернулся на поле через 66 дней. На этот раз врачи считают, что в качестве меры предосторожности, чтобы избежать каких-либо рисков, потребуется около трех месяцев. К счастью, процесс реабилитации вполне терпим, и путь к возвращению открыт. Я буду держать вас в курсе своего восстановления и искренне хочу поблагодарить всех вас за то, что вы всегда рядом со мной. Не волнуйтесь, я вернусь!».