Футболисты недовольны количеством матчей, но боятся санкций от ФИФА и клубов — FIFpro

По его словам, игроки обеспокоены возможной негативной реакцией со стороны клубов и руководящих органов.
В разговоре с представителем FIFpro футболисты выразили обеспокоенность по поводу недостатка отдыха, вызванного большим количеством игр, особенно с учётом расширенного клубного чемпионата мира в сезоне-2024/2025. Отмечается, что последним матчем «Челси» в минувшем сезоне стала победа в финале КЧМ над «ПСЖ» (3:0) 13 июля — всего за 35 дней до игры с «Кристал Пэлас» в 1-м туре английской Премьер-лиги.
«Игроки опасаются высказываться, потому что у них нет полномочий. Перед клубным ЧМ я разговаривал с несколькими ведущими звёздами, и они говорили, что не отдыхали продолжительное количество времени, а один из них сказал: “Я отдыхаю только тогда, когда получаю травму”. Другие смирились и цинично отнеслись к высказываниям.
А потом, спустя две недели, некоторые из тех же игроков вынуждены записывать видео для социальных сетей, где говорят: “Мы считаем клубный чемпионат мира таким замечательным”, потому что их работодатели велят им это делать, и это часть их работы. Складывается противоречивая ситуация, когда игроки не могут высказываться. Они находятся в невыгодном положении. Они могут высказываться, но это может иметь последствия», — приводит слова Филипса BBC.
Ранее FIFpro обвинил президента ФИФА Джанни Инфантино в «автократическом» подходе и игнорировании потребностей игроков. В заявлении организации отмечалось, что клубный чемпионат мира проходил «в экстремальных и неподобающих условиях, с демонстрацией тревожного равнодушия к правам человека».