Футболисты недовольны количеством матчей, но боятся санкций от ФИФА и клубов — FIFpro

«Игроки опасаются высказываться, потому что у них нет полномочий. Перед клубным ЧМ я разговаривал с несколькими ведущими звёздами, и они говорили, что не отдыхали продолжительное количество времени, а один из них сказал: “Я отдыхаю только тогда, когда получаю травму”. Другие смирились и цинично отнеслись к высказываниям.



А потом, спустя две недели, некоторые из тех же игроков вынуждены записывать видео для социальных сетей, где говорят: “Мы считаем клубный чемпионат мира таким замечательным”, потому что их работодатели велят им это делать, и это часть их работы. Складывается противоречивая ситуация, когда игроки не могут высказываться. Они находятся в невыгодном положении. Они могут высказываться, но это может иметь последствия», — приводит слова Филипса BBC.