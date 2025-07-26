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Футболисты недовольны количеством матчей, но боятся санкций от ФИФА и клубов — FIFpro

Генеральный секретарь международного профсоюза футболистов FIFpro Алекс Филипс заявил, что ведущие футболисты не могут высказываться, несмотря на то что ФИФА игнорирует их «базовые потребности».

Источник: Чемпионат.com

По его словам, игроки обеспокоены возможной негативной реакцией со стороны клубов и руководящих органов.

В разговоре с представителем FIFpro футболисты выразили обеспокоенность по поводу недостатка отдыха, вызванного большим количеством игр, особенно с учётом расширенного клубного чемпионата мира в сезоне-2024/2025. Отмечается, что последним матчем «Челси» в минувшем сезоне стала победа в финале КЧМ над «ПСЖ» (3:0) 13 июля — всего за 35 дней до игры с «Кристал Пэлас» в 1-м туре английской Премьер-лиги.

«Игроки опасаются высказываться, потому что у них нет полномочий. Перед клубным ЧМ я разговаривал с несколькими ведущими звёздами, и они говорили, что не отдыхали продолжительное количество времени, а один из них сказал: “Я отдыхаю только тогда, когда получаю травму”. Другие смирились и цинично отнеслись к высказываниям.

А потом, спустя две недели, некоторые из тех же игроков вынуждены записывать видео для социальных сетей, где говорят: “Мы считаем клубный чемпионат мира таким замечательным”, потому что их работодатели велят им это делать, и это часть их работы. Складывается противоречивая ситуация, когда игроки не могут высказываться. Они находятся в невыгодном положении. Они могут высказываться, но это может иметь последствия», — приводит слова Филипса BBC.

Ранее FIFpro обвинил президента ФИФА Джанни Инфантино в «автократическом» подходе и игнорировании потребностей игроков. В заявлении организации отмечалось, что клубный чемпионат мира проходил «в экстремальных и неподобающих условиях, с демонстрацией тревожного равнодушия к правам человека».

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