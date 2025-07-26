«Ливерпуль» отдал за новичков больше € 300 млн! Кто еще в топе самых затратных клубов лета

Флориан Вирц — самый дорогой новичок в истории «Ливерпуля». Ради 22-летнего немецкого таланта клуб раскошелился на € 125 млн. Впечатляет! Вирц перешёл из «Байера», как и Жереми Фримпонг, за которого отдали € 40 млн. Уго Экитике — ещё один новичок, которого «Ливерпуль» переманил из Бундеслиги. Сумма трансфера — € 95 млн с учётом бонусов. Защитник Милош Керкез переехал из «Борнмута», а его бывший клуб разбогател на € 46,9 млн. Любопытно, что прошлым летом «Ливерпуль» потратил на новичков всего € 42 млн (и то Мамардашвили остался в аренде в Испании), летом 2024-го — € 172 млн, а летом 2023-го — € 103,8 млн. Получается, что в это окно мерсисайдцы выложили почти столько же денег, сколько за три предыдущих лета.