«Кайрат» догнал «Астану» в КПЛ после победы над конкурентом

Встреча в Костанае завершилась победой алматинцев со счетом 3:1.
Гости в конце первого тайма усилиями португальца Жоржиньо вышли вперед.
На 68-й минуте Валерий Громыко уверенно завершил стремительную контратаку «Кайрата» (2:0). На 76-й минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди с пенальти сократил отставание. Спустя две минуты «Тобол» остался в меньшинстве после удаления Эделя Эссьена, который получил вторую желтую карточку. Окончательный результат на 90-й минуте установил вышедший на замену Рикардиньо.
Таким образом «Кайрат», набрал 40 очков и настиг «Астану», которая по дополнительным показателям лидирует в КПЛ-2025.
Футбол, Казахстан, 18-й тур
26.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
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