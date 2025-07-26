«Кайрат» догнал «Астану» в КПЛ после победы над конкурентом

На 68-й минуте Валерий Громыко уверенно завершил стремительную контратаку «Кайрата» (2:0). На 76-й минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди с пенальти сократил отставание. Спустя две минуты «Тобол» остался в меньшинстве после удаления Эделя Эссьена, который получил вторую желтую карточку. Окончательный результат на 90-й минуте установил вышедший на замену Рикардиньо.