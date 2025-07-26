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«Кайрат» догнал «Астану» в КПЛ после победы над конкурентом

«Кайрат» обыграл на выезде костанайский «Тобол» в матче 18-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Встреча в Костанае завершилась победой алматинцев со счетом 3:1.

Гости в конце первого тайма усилиями португальца Жоржиньо вышли вперед.

На 68-й минуте Валерий Громыко уверенно завершил стремительную контратаку «Кайрата» (2:0). На 76-й минуте марокканец Ахмед Эль-Мессауди с пенальти сократил отставание. Спустя две минуты «Тобол» остался в меньшинстве после удаления Эделя Эссьена, который получил вторую желтую карточку. Окончательный результат на 90-й минуте установил вышедший на замену Рикардиньо.

Таким образом «Кайрат», набрал 40 очков и настиг «Астану», которая по дополнительным показателям лидирует в КПЛ-2025.

Тобол Кс
1:3
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 18-й тур
26.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
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