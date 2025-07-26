Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.22
П2
1.88
Футбол. Премьер-лига
20:30
Сочи
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
0
:
Балтика
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

Легенда «Ливерпуля» Cтивен Джеррард стал дедушкой: фото

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал дедушкой.

Соответствующую фотографию со своим внуком Джеррард опубликовал в социальных сетях.

Напомним, Джеррард выступал за «Ливерпуль» на протяжении 17 сезонов. В его активе 701 матч за красных во всех турнирах и 186 забитых голов.

До января 2025 года Стивен Джеррард работал главным тренером «Аль-Иттифака» в Саудовской Аравии, после чего стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше