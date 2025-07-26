Легенда «Ливерпуля» Cтивен Джеррард стал дедушкой: фото

Соответствующую фотографию со своим внуком Джеррард опубликовал в социальных сетях.
Напомним, Джеррард выступал за «Ливерпуль» на протяжении 17 сезонов. В его активе 701 матч за красных во всех турнирах и 186 забитых голов.
До января 2025 года Стивен Джеррард работал главным тренером «Аль-Иттифака» в Саудовской Аравии, после чего стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше