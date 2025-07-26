«Челси» уступил «Шолингу» из седьмого дивизиона в контрольном матче

Дэн Мэнсон открыл счёт на 18-й минуте. Брэд Таргетт на 48-й минуте удвоил преимущество команды. Стоит отметить, что лондонцы в этой игре выступали составом, собранном из игроков до 19 лет.
По итогам прошлого сезона «Челси» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Кубке Англии и Кубке Лиги коллектив дошёл до четвёртого раунда. Помимо этого, синие добыли победу в Лиге конференций и выиграли клубный чемпионат мира.
«Шолинг» выступает в Южной футбольной лиге (седьмой дивизион английского футбола).
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