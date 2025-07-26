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Победа вдесятером. Сенсацией обернулся матч уникального клуба КПЛ

Кызылординский «Кайсар» обыграл петропавловский «Кызылжар» в матче 18-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кызылжар"

Встреча в Кызылорде завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол на третьей минуте забил Никита Губарев.

Отметим, что «Кайсар» на 87-й минуте остался в меньшинстве после удаления Абылайхана Толегенова.

Таким образом, «Кайсар» набрал 17 очков и занимает десятое место. У «Кызылжара» 19 баллов и девятое место.

Отметим, что «Кайсар» является единственным клубом в КПЛ-2025, который выступает исключительно казахстанскими игроками.

Кайсар
1:0
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
Футбол, Казахстан, 18-й тур
26.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Гани Муратбаева
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