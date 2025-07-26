«Меня опять зарубят». Смаков раскритиковал судей после поражения

Меня волнует первый гол в наши ворота, который сломал всю игру. Там было чистейшее нарушение на бровке, когда наш игрок прокидывает мяч, а его блокируют. Судья ничего не свистнул — после этого забили гол. На вопрос судье, что было нарушение — «По мне, не было нарушения». Ну, конечно, «по тебе» не будет нарушения, потому что ты никогда в жизни в футбол не играл! Никогда в жизни. Вы судите сейчас по звонку и по запискам. Зарубили всех нормальных судей — сейчас судите, как вам надо.