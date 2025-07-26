«Меня опять зарубят». Смаков раскритиковал судей после поражения

«В первом тайме “Елимай” нас полностью переиграл — здесь никаких вопросов нет. Вопросы у меня только к моим игрокам. “Елимай” владел преимуществом и мог забить и больше мячей. Что касается пенальти — пенальти чистый был, здесь вопросов нет.
Меня волнует первый гол в наши ворота, который сломал всю игру. Там было чистейшее нарушение на бровке, когда наш игрок прокидывает мяч, а его блокируют. Судья ничего не свистнул — после этого забили гол. На вопрос судье, что было нарушение — «По мне, не было нарушения». Ну, конечно, «по тебе» не будет нарушения, потому что ты никогда в жизни в футбол не играл! Никогда в жизни. Вы судите сейчас по звонку и по запискам. Зарубили всех нормальных судей — сейчас судите, как вам надо.
Понятно, что весь Казахстан знает, что в прошлом туре была осечка у них, и в этом туре его отправили отмазываться. Весь Казахстан узнал, я это сказал своим ребятам: «Будьте готовы ко всему». Так и произошло. По пенальти вопросов нет. По первому вопросы, который сломал игру. Если ты далек от футбола, как ты можешь разбираться в чем-то? В шоке просто от судейства.
Конечно, эта бригада — они сами судят, сами назначают, сами себе оценки дают, сами себя рубят, сами себя прощают, сами себе дают аккредитацию… Так не пойдет. Весь Казахстан смеется над нами. Вся Россия смеется над нами, кто следит за нашим футболом. Все бывшие игроки. Так не пойдет. Надо с нашим судейством что-то делать.
После этого меня опять зарубят на четыре или на три игры — ничего страшного. Я всё равно добьюсь, чтобы у нас был порядок. И чтобы эти судьи не судили. Эти судьи убивают футбол. Убивают зрелищность. Болельщики приходят смотреть на футбол, а не на цирк. Но ничего страшного: поверьте, им немного осталось", — заявил Смаков после игры.
Дмитрий Огай
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