Официально: Джикия — игрок «Антальяспора». С турецкого клуба сняли трансферный бан

Предыдущим клубом Джикии были «Химки». Он выступал за них с сентября 2024 года, в сезоне-2024/25 сыграл в 19 матчах и не отличился результативными действиями. Еще до перехода в подмосковный клуб слухи неоднократно связывали Георгия с Турцией. В частности, его агент Владимир Кузьмичев рассказывал об интересе к защитнику в этой стране.