Официально: Джикия — игрок «Антальяспора». С турецкого клуба сняли трансферный бан

«Антальяспор» объявил о переходе бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии. 31-летний игрок подписал соглашение с турецким клубом в июне, однако трансфер не удавалось официально зарегистрировать в связи с запретом со стороны ФИФА.
Сыграл в товарищеском матче
В среду, 23 июля, Джикия вышел в стартовом составе в спарринге против северомакедонского клуба «Тиквеш» (0:0). Незадолго до начала контрольной игры «Антальяспор» объявил, что произвел выплаты по 16 эпизодам, которые находились в ведении ФИФА и препятствовали регистрации новых футболистов.
«На сегодняшний день у нашего клуба нет финансовых препятствий для осуществления трансферов», — сообщила пресс-служба.
При этом еще в начале месяца сообщалось, что Георгий может отказаться от варианта с «Антальяспором», несмотря на договоренности. По информации Metaratings, защитник мог отозвать свою подпись под предварительным контрактом, если бы с турецкой команды не сняли трансферный бан.
Из-за финансовых проблем команда даже отложила начало первого сбора, поскольку не нашла 300 тысяч евро, а на первой тренировке в межсезонье оказалось всего 15 футболистов. Ходили в том числе слухи об уходе главного тренера Эмре Белезоглу.
Теперь трудности позади: трансферный бан снят, а Джикия заключил контракт на два года.
Мог оказаться в Турции раньше
Предыдущим клубом Джикии были «Химки». Он выступал за них с сентября 2024 года, в сезоне-2024/25 сыграл в 19 матчах и не отличился результативными действиями. Еще до перехода в подмосковный клуб слухи неоднократно связывали Георгия с Турцией. В частности, его агент Владимир Кузьмичев рассказывал об интересе к защитнику в этой стране.
Летом 2024-го Sport24 сообщал, что клубы из Турции и ОАЭ не готовы удовлетворить запросы бывшего защитника «Спартака» по зарплате:
«Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате. Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых “Аль-Вахда”, “Аль-Айн”, “Шарджа”, “Шабаб Аль-Ахли” и другие».
Теперь Георгий — игрок «Антальяспора». По общей стоимости состава эта команда замыкает нижнюю пятерку в лиге (22,08 миллиона евро), но при этом в ней можно заметить несколько известных имен. Например, партнером Джикии стал Эндрос Таунсенд — бывший вингер «Тоттенхэма», «Эвертона» и сборной Англии.
Роман Кольцов