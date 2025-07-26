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Официально: Джикия — игрок «Антальяспора». С турецкого клуба сняли трансферный бан

Будет играть вместе с экс-футболистом сборной Англии.

Источник: Спорт-Экспресс

«Антальяспор» объявил о переходе бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии. 31-летний игрок подписал соглашение с турецким клубом в июне, однако трансфер не удавалось официально зарегистрировать в связи с запретом со стороны ФИФА.

Сыграл в товарищеском матче

В среду, 23 июля, Джикия вышел в стартовом составе в спарринге против северомакедонского клуба «Тиквеш» (0:0). Незадолго до начала контрольной игры «Антальяспор» объявил, что произвел выплаты по 16 эпизодам, которые находились в ведении ФИФА и препятствовали регистрации новых футболистов.

«На сегодняшний день у нашего клуба нет финансовых препятствий для осуществления трансферов», — сообщила пресс-служба.

При этом еще в начале месяца сообщалось, что Георгий может отказаться от варианта с «Антальяспором», несмотря на договоренности. По информации Metaratings, защитник мог отозвать свою подпись под предварительным контрактом, если бы с турецкой команды не сняли трансферный бан.

Из-за финансовых проблем команда даже отложила начало первого сбора, поскольку не нашла 300 тысяч евро, а на первой тренировке в межсезонье оказалось всего 15 футболистов. Ходили в том числе слухи об уходе главного тренера Эмре Белезоглу.

Теперь трудности позади: трансферный бан снят, а Джикия заключил контракт на два года.

Мог оказаться в Турции раньше

Предыдущим клубом Джикии были «Химки». Он выступал за них с сентября 2024 года, в сезоне-2024/25 сыграл в 19 матчах и не отличился результативными действиями. Еще до перехода в подмосковный клуб слухи неоднократно связывали Георгия с Турцией. В частности, его агент Владимир Кузьмичев рассказывал об интересе к защитнику в этой стране.

Летом 2024-го Sport24 сообщал, что клубы из Турции и ОАЭ не готовы удовлетворить запросы бывшего защитника «Спартака» по зарплате:

«Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате. Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых “Аль-Вахда”, “Аль-Айн”, “Шарджа”, “Шабаб Аль-Ахли” и другие».

Теперь Георгий — игрок «Антальяспора». По общей стоимости состава эта команда замыкает нижнюю пятерку в лиге (22,08 миллиона евро), но при этом в ней можно заметить несколько известных имен. Например, партнером Джикии стал Эндрос Таунсенд — бывший вингер «Тоттенхэма», «Эвертона» и сборной Англии.

Роман Кольцов