Шикарный гол Миранчука на 90+9-й минуте спас «Атланту» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Счет в матче был открыт на 7-й минуте, гол в свои ворота забил защитник «Саундерс» Йеймар Гомес. На 54-й минуте счет сравнял Педро де ла Вега, а на 95-й Осаз Де Розарио вывел «Сиэтл» вперед.
Гости уже было праздновали победу, но их огорчил Алексей Миранчук. Российский хавбек «Атланты» дальним ударом поразил ворота на 99-й минуте. Для Миранчука это 4-й гол в нынешней регулярке.
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