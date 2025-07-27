Левандовски высказался о своём будущем в «Барселоне»

«Я не знаю. В этом возрасте я не строю таких планов. Я спокоен, сейчас неважно, что будет после сезона. Главное — то, что я хочу сделать в этом сезоне. Главное — то, что я чувствую внутри, в сердце и в голове. Я спокоен. Сначала давайте посмотрим, что произойдёт в этом сезоне», — приводит слова Левандовского Sport.es.
В прошлом сезоне Левандовски провёл 52 матча во всех турнирах за «Барселону», забив 42 гола и отдав три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.
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