Левандовски высказался о своём будущем в «Барселоне»

«Я не знаю. В этом возрасте я не строю таких планов. Я спокоен, сейчас неважно, что будет после сезона. Главное — то, что я хочу сделать в этом сезоне. Главное — то, что я чувствую внутри, в сердце и в голове. Я спокоен. Сначала давайте посмотрим, что произойдёт в этом сезоне», — приводит слова Левандовского Sport.es.