Маскерано раскритиковал MLS за дисквалификацию Месси

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что разочарован решением руководства Главной футбольной лиги (MLS) дисквалифицировать восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси за отказ от участия в Матче звезд.
В рамках Матча звезд команда футболистов MLS 23 июля в Остине (штат Техас) сыграла с игроками чемпионата Мексики (3:1). Месси и его одноклубник Жорди Альба были выбраны в состав команды MLS по итогам голосования болельщиков и СМИ, однако не приняли участия в игре. По правилам лиги футболисты, которые отказываются от участия в Матче звезд не по медицинским показателям, получают дисквалификацию сроком на одну встречу. Месси и Альба не приняли участие в воскресной игре регулярного чемпионата против «Цинциннати» (0:0).
«Я должен максимально использовать имеющиеся ресурсы. Я пришел сюда не для того, чтобы критиковать MLS или ее правила. Я категорически не согласен с решением, но мы адаптировались. Мы явно заслужили победу и теперь смотрим вперед. Не люблю комментировать чужие решения, но странно, когда в один день говорят одно, а на следующий происходит обратное. Месси сыграл огромное количество матчей. Когда дело доходит до продажи билетов или заполнения стадионов, никто не жалуется. Но теперь, когда у нас домашний матч, его дисквалифицируют? Поступили бы они так же, если бы мы играли в гостях? Это разочаровывает», — приводит слова тренера Goal.
Месси 38 лет. В текущем сезоне он провел 22 матча за «Интер Майами» и забил 19 мячей. В 2024 году Месси пропустил Матч звезд MLS из-за травмы ноги, полученной в финале победного для сборной Аргентины Кубка Америки. Альба принял участие во встрече.