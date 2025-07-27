Маскерано раскритиковал MLS за дисквалификацию Месси

«Я должен максимально использовать имеющиеся ресурсы. Я пришел сюда не для того, чтобы критиковать MLS или ее правила. Я категорически не согласен с решением, но мы адаптировались. Мы явно заслужили победу и теперь смотрим вперед. Не люблю комментировать чужие решения, но странно, когда в один день говорят одно, а на следующий происходит обратное. Месси сыграл огромное количество матчей. Когда дело доходит до продажи билетов или заполнения стадионов, никто не жалуется. Но теперь, когда у нас домашний матч, его дисквалифицируют? Поступили бы они так же, если бы мы играли в гостях? Это разочаровывает», — приводит слова тренера Goal.