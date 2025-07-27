Аллегри после победы над «Ливерпулем» рассказал, что его радует в игре «Милана»

"Главное и самое важное, чему я рад за эти первые 20 дней работы, — это то, что команда проявила инициативу. Они значительно повысили уровень борьбы, а это значит, что, когда у нас есть мяч, мы стараемся играть. Когда же у нас не всё складывается, мы отлично обороняемся как команда.