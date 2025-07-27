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Стало известно, почему «Арсенал» предпочёл купить Дьёкереша вместо Шешко

«Арсенал» вёл длительные переговоры с форвардом «Лейпцига» Беньямином Шешко, в котором клуб видел большой потенциал ввиду его 22-летнего возраста, до совершения сделки по переходу форварда Виктора Дьёкереша из «Спортинга». Об этом сообщает The Athletic.

Источник: Getty Images

По информации источника, по ходу переговорного процесса со словенским футболистом «канониры» решили, что его ожидания, связанные с зарплатой и комиссионными, являются слишком высокими, как для игрока, рассматривающегося в качества проекта для развития.

В свою очередь, Дьёкереш оценивался лондонским клубом как «нападающий здесь и сейчас», который способен повлиять на результаты команды в нынешнем сезоне.

«Арсенал» объявил о переходе шведа из «Спортинга» в субботу, 26 июля. Как ранее сообщалось в СМИ, «канониры» заплатили за переход 27-летнего нападающего € 63,5 млн.