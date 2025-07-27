Sky Sports написал о вероятном трансфере Феликса в «Аль-Наср»

Трансфер Феликса из «Бенфики» в мадридский «Атлетико» является самым дорогим для португальских футболистов. В 2019 году он был куплен за 127 миллионов евро. Этот трансфер превзошел предыдущий рекорд, установленный Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн, а ныне выступает за «Аль-Наср».