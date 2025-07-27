Sky Sports написал о вероятном трансфере Феликса в «Аль-Наср»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» близок к соглашению о трансфере португальского нападающего Жуана Феликса из английского «Челси» за 44 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
По информации источника, клуб прикладывает максимум усилий для осуществления трансфера, чтобы улучшить состав для борьбы за чемпионство в грядущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Отмечается, что переговоры о трансфере также вела лиссабонская «Бенфика», за которую ранее играл футболист.
Феликсу 25 лет. Он принадлежит «Челси» с лета 2024 года. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в итальянском «Милане». За сезон нападающий провел 41 матч в составе обеих команд, отметившись десятью забитыми мячами.
Трансфер Феликса из «Бенфики» в мадридский «Атлетико» является самым дорогим для португальских футболистов. В 2019 году он был куплен за 127 миллионов евро. Этот трансфер превзошел предыдущий рекорд, установленный Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн, а ныне выступает за «Аль-Наср».