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«Не мой футбол». Щенсны подверг критике атакующий стиль «Барселоны» при Флике

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, что ему не нравится в нынешнем игровом стиле сине-гранатовых при главном тренере Ханс-Дитере Флике.

Источник: Getty Images

«Это не мой футбол. Сделанное “Барселоной” в минувшем сезоне — замечательно. Это выглядит очень хорошо для зрителей. Но это не мой футбол, и даже успех не меняет моего взгляда на стиль, предпочитаемый мной.

Команда могла бы иногда замечать опасности в матче и не играть всегда одинаково в течение 90 минут. Но, как я уже сказал, это не должно быть объектом для серьёзной критики. Только моё мнение. Я вратарь. Если мы ведём 4:0, а ребята отчаянно хотят сделать сделать счёт 5:0 и забывают обо всём остальном, то мне неприятно. Вратарь тоже хочет отыграть “на ноль”. Но ребята всегда хотят забивать голы, веселиться. Мне, как голкиперу, тяжело от этого», — приводит слова Щенсного Sky Sport Germany со ссылкой на YouTube-канал Foot Truck.

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