В КФФ разобрали пенальти и удаление в матче «Кайрата» и ответили Смакову

Тобол — Кайрат
15-я минута — В штрафной площади хозяев поля игрок № 18 поднял ногу и чётко сыграл в мяч. За его спиной нападающий также двигался в его сторону, и когда защитник начал опускать ногу, он случайно слегка задел соперника в область груди. Это было естественное движение защитника, у которого не было других вариантов.
Арбитр правильно позволил продолжить игру, так как со стороны защитника фола не было. Правильное отсутствие вмешательства со стороны VAR. Окончательное решение арбитра — правильное.
55-я минута — В единоборстве недалеко от центральной линии игрок хозяев № 6 вытянул ногу и ударил соперника № 18 шипами по лодыжке. Движение было выполнено с определённой интенсивностью, с расстояния, прямой ногой и с использованием шипов в зону лодыжки соперника.
Ситуация произошла быстро, контакт был в нижнюю часть ноги, и арбитр не увидел эпизод в полной мере, ограничившись жёлтой карточкой за неосторожную игру. VAR правильно вмешался и пригласил арбитра к просмотру. Однако после просмотра арбитр ошибочно оставил своё решение без изменений. Все критерии для красной карточки за серьёзное нарушение были налицо. Окончательное решение арбитра — неправильное.
75-я минута — В штрафной площади гостей нападающий хозяев № 11 ударил мяч головой по направлению ворот. Перед ним находился защитник гостей № 3, и мяч попал ему в руку, которая была не прижата к телу и увеличивала его силуэт.
Арбитр находился рядом, имел хорошую позицию и правильно назначил пенальти. VAR не вмешался — это было верно. Окончательное решение арбитра — правильное.
77-я минута — В борьбе за мяч игрок хозяев № 6 поднял ногу на уровень головы, пытаясь сыграть в мяч, но при этом задел голову соперника. Игрок хозяев пошёл на риск и совершил неосторожное действие.
Арбитр находился рядом и правильно назначил штрафной и показал жёлтую карточку игроку № 6. Так как этот игрок уже имел жёлтую карточку, он был справедливо удалён с поля. Данный эпизод не подпадает под протокол VAR (жёлтые карточки). Окончательное решение арбитра — правильное.
Елимай — Жетысу
34-я минута — В штрафной площади гостей защитники № 17 и № 15 блокировали и сбили нападающего хозяев № 19, в том числе один из них пытался сделать неосторожный подкат сзади. Арбитр не зафиксировал нарушение и ошибочно позволил продолжить игру.
VAR правильно вмешался и пригласил арбитра к просмотру. После просмотра арбитр правильно назначил пенальти и показал жёлтую карточку игроку № 17. Окончательное решение арбитра — правильное.
84-я минута — В борьбе за мяч игрок гостей № 74 поднял ногу и сделал движение вверх/вниз, тем самым создав опасную ситуацию для соперника, даже несмотря на то, что слегка задел его ногу. Это был неправильный способ сыграть в мяч, учитывая, что соперник собирался нанести обычный удар.
Арбитр находился близко и с хорошим обзором, показал жёлтую карточку игроку № 74 за неосторожную игру. Поскольку этот игрок ранее уже получил жёлтую карточку, он был справедливо удалён с поля. Данный эпизод не подпадает под протокол VAR (жёлтые карточки). Окончательное решение арбитра — правильное.