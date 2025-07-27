Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
2.80
П2
5.60
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Динамо Мх
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
4.75
П2
1.25
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.67
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.00
П2
1.68
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

В КФФ разобрали пенальти и удаление в матче «Кайрата» и ответили Смакову

Директор департамента судейства и инспектирования КФФ Нуну Алешандре Паррейра де Каштру опубликовал разъяснения по отдельным игровым эпизодам 18-го тура КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Источник: ФК "Жетысу"

Тобол — Кайрат

15-я минута — В штрафной площади хозяев поля игрок № 18 поднял ногу и чётко сыграл в мяч. За его спиной нападающий также двигался в его сторону, и когда защитник начал опускать ногу, он случайно слегка задел соперника в область груди. Это было естественное движение защитника, у которого не было других вариантов.

Арбитр правильно позволил продолжить игру, так как со стороны защитника фола не было. Правильное отсутствие вмешательства со стороны VAR. Окончательное решение арбитра — правильное.

55-я минута — В единоборстве недалеко от центральной линии игрок хозяев № 6 вытянул ногу и ударил соперника № 18 шипами по лодыжке. Движение было выполнено с определённой интенсивностью, с расстояния, прямой ногой и с использованием шипов в зону лодыжки соперника.

Ситуация произошла быстро, контакт был в нижнюю часть ноги, и арбитр не увидел эпизод в полной мере, ограничившись жёлтой карточкой за неосторожную игру. VAR правильно вмешался и пригласил арбитра к просмотру. Однако после просмотра арбитр ошибочно оставил своё решение без изменений. Все критерии для красной карточки за серьёзное нарушение были налицо. Окончательное решение арбитра — неправильное.

75-я минута — В штрафной площади гостей нападающий хозяев № 11 ударил мяч головой по направлению ворот. Перед ним находился защитник гостей № 3, и мяч попал ему в руку, которая была не прижата к телу и увеличивала его силуэт.

Арбитр находился рядом, имел хорошую позицию и правильно назначил пенальти. VAR не вмешался — это было верно. Окончательное решение арбитра — правильное.

77-я минута — В борьбе за мяч игрок хозяев № 6 поднял ногу на уровень головы, пытаясь сыграть в мяч, но при этом задел голову соперника. Игрок хозяев пошёл на риск и совершил неосторожное действие.

Арбитр находился рядом и правильно назначил штрафной и показал жёлтую карточку игроку № 6. Так как этот игрок уже имел жёлтую карточку, он был справедливо удалён с поля. Данный эпизод не подпадает под протокол VAR (жёлтые карточки). Окончательное решение арбитра — правильное.

Елимай — Жетысу

34-я минута — В штрафной площади гостей защитники № 17 и № 15 блокировали и сбили нападающего хозяев № 19, в том числе один из них пытался сделать неосторожный подкат сзади. Арбитр не зафиксировал нарушение и ошибочно позволил продолжить игру.

VAR правильно вмешался и пригласил арбитра к просмотру. После просмотра арбитр правильно назначил пенальти и показал жёлтую карточку игроку № 17. Окончательное решение арбитра — правильное.

84-я минута — В борьбе за мяч игрок гостей № 74 поднял ногу и сделал движение вверх/вниз, тем самым создав опасную ситуацию для соперника, даже несмотря на то, что слегка задел его ногу. Это был неправильный способ сыграть в мяч, учитывая, что соперник собирался нанести обычный удар.

Арбитр находился близко и с хорошим обзором, показал жёлтую карточку игроку № 74 за неосторожную игру. Поскольку этот игрок ранее уже получил жёлтую карточку, он был справедливо удалён с поля. Данный эпизод не подпадает под протокол VAR (жёлтые карточки). Окончательное решение арбитра — правильное.