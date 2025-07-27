В КФФ разобрали пенальти и удаление в матче «Кайрата» и ответили Смакову

15-я минута — В штрафной площади хозяев поля игрок № 18 поднял ногу и чётко сыграл в мяч. За его спиной нападающий также двигался в его сторону, и когда защитник начал опускать ногу, он случайно слегка задел соперника в область груди. Это было естественное движение защитника, у которого не было других вариантов.