«Отдадим все силы». В «Кайрате» высказались об ответном матче в Лиге чемпионов

— Как тебе матч? Чего ждал до игры?
— Мы знали, что игра будет очень сложной — у соперника хорошая команда, они давно не проигрывали. Но, на мой взгляд, мы провели отличную игру, чётко выполнили установку тренера и заслуженно победили.
— Ты вышел во втором тайме и забил гол. Что почувствовал?
— Как нападающий, я всегда надеюсь забить, когда выхожу на поле. Очень рад, что смог помочь команде своим голом.
— Как сейчас чувствуешь себя в команде?
— Я чувствую себя отлично — ребята хорошо приняли меня, в клубе отличная инфраструктура. Пока я ещё не набрал оптимальную форму на 100 процентов, но работаю каждый день, чтобы быть максимально полезным.
— Впереди — Лига чемпионов. Какие ожидания от ответного матча?
— Это будет большая игра с сильным соперником. В таких матчах поддержка трибун — очень важна. Мы отдадим все силы на поле, чтобы отблагодарить болельщиков за ту поддержку, которую получаем от них.
Напомним, футболисты алматинского «Кайрата» готовятся к ответному поединку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится 29 июля на домашнем стадионе.
Подопечным Рафаэля Уразбахтина предстоит непростая задача — отыграть дефицит в два мяча после выездного поражения от финского клуба КуПС (0:2).
Рафаэль Уразбахтин
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти