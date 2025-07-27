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«Отдадим все силы». В «Кайрате» высказались об ответном матче в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий «Кайрата» Рикардиньо высказался о победе над «Тоболом», забитом голе и предстоящем матче Лиги чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Источник: ФК "Кайрат"

— Как тебе матч? Чего ждал до игры?

— Мы знали, что игра будет очень сложной — у соперника хорошая команда, они давно не проигрывали. Но, на мой взгляд, мы провели отличную игру, чётко выполнили установку тренера и заслуженно победили.

— Ты вышел во втором тайме и забил гол. Что почувствовал?

— Как нападающий, я всегда надеюсь забить, когда выхожу на поле. Очень рад, что смог помочь команде своим голом.

— Как сейчас чувствуешь себя в команде?

— Я чувствую себя отлично — ребята хорошо приняли меня, в клубе отличная инфраструктура. Пока я ещё не набрал оптимальную форму на 100 процентов, но работаю каждый день, чтобы быть максимально полезным.

— Впереди — Лига чемпионов. Какие ожидания от ответного матча?

— Это будет большая игра с сильным соперником. В таких матчах поддержка трибун — очень важна. Мы отдадим все силы на поле, чтобы отблагодарить болельщиков за ту поддержку, которую получаем от них.

Напомним, футболисты алматинского «Кайрата» готовятся к ответному поединку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится 29 июля на домашнем стадионе.

Подопечным Рафаэля Уразбахтина предстоит непростая задача — отыграть дефицит в два мяча после выездного поражения от финского клуба КуПС (0:2).

Тобол Кс
1:3
Первый тайм: 0:0
Кайрат
Футбол, Казахстан, 18-й тур
26.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
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