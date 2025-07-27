Разгромом с тремя голами легионеров завершился матч «Ордабасы» в КПЛ

После безголевого первого тайма гости из Шымкента прибавили и сумели реализовать своё игровое преимущество. Счёт на 65-й минуте открыл украинский полузащитник Владислав Наумец. Спустя десять минут преимущество «Ордабасы» удвоил хорват Дарио Чанадажия. А уже на 78-й минуте грузинский форвард Лука Имнадзе довёл дело до разгрома. Последний гол был забит на 94-й минуте экс-защитником сборной Казахстана Сергеем Малым — 4:0.