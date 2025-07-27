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Разгромом с тремя голами легионеров завершился матч «Ордабасы» в КПЛ

В матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) шымкентский «Ордабасы» уверенно обыграл туркестанский «Туран» со счётом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

После безголевого первого тайма гости из Шымкента прибавили и сумели реализовать своё игровое преимущество. Счёт на 65-й минуте открыл украинский полузащитник Владислав Наумец. Спустя десять минут преимущество «Ордабасы» удвоил хорват Дарио Чанадажия. А уже на 78-й минуте грузинский форвард Лука Имнадзе довёл дело до разгрома. Последний гол был забит на 94-й минуте экс-защитником сборной Казахстана Сергеем Малым — 4:0.

Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал 26 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, обогнав столичный «Женис». «Туран», в свою очередь, продолжает оставаться в нижней части таблицы, закрепив за собой предпоследнее, 13-е, место в чемпионате.

Туран
0:4
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Казахстан, 18-й тур
27.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Turkistan Arena
Главные тренеры
Александр Седнев
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