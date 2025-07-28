«Исключение из правил». Тренер сборной Казахстана объяснил феномен Сатпаева

— Вопрос в том, что мы вкладываем в понятие талант? Мне бы не хотелось сравнивать игроков с Дастаном, он скорее всего исключение из правил и будет неправильно всех оценивать по нему. У нас есть возможность проанализировать его путь развития и сделать некий положительный пример для всех молодых игроков Казахстана, как можно прийти из точки А в точку В.