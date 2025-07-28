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«Исключение из правил». Тренер сборной Казахстана объяснил феномен Сатпаева

Старший тренер юношеской сборной Казахстана (U19) Кирилл Кекер в интервью пресс-службе КФФ выразил мнение о нападающем «Кайрата» и сборной Казахстана Дастане Сатпаеве, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Кекер пересекался с Сатпаевым в алматинском клубе, который казахстанский специалист возглавлял несколько сезонов.

— Вы прекрасно знаете Дастана Сатпаева по работе в «Кайрате», сейчас в юношеской сборной много представителей алматинского клуба, есть ли еще таланты сопоставимого уровня?

— Вопрос в том, что мы вкладываем в понятие талант? Мне бы не хотелось сравнивать игроков с Дастаном, он скорее всего исключение из правил и будет неправильно всех оценивать по нему. У нас есть возможность проанализировать его путь развития и сделать некий положительный пример для всех молодых игроков Казахстана, как можно прийти из точки А в точку В.

Конечно, в нынешнем созыве есть игроки, которые способны играть на более высоком уровне нежели они сейчас играют, вопрос в том, что они готовы для этого делать и чем жертвовать, насколько их действия вне поля и на поле коррелируются с их мечтами и амбициями. Время покажет, кто какой путь выбрал.

Отметим, в текущем сезоне 16-летний Сатпаев провёл 24 матча во всех турнирах, забив десять голов и отдав шесть результативных передач.

В феврале 2025 года «Кайрат» подтвердил переход Сатпаева в лондонский «Челси». Согласно договорённости между клубами, талантливый форвард присоединится к английской команде летом 2026 года — после достижения 18 лет. До этого времени футболист продолжит выступать за алматинский клуб.

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