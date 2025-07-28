Сын Тотти завершил карьеру футболиста в 19 лет

По информации издания, решение было принято из-за постоянного давления со стороны общественности и сравнения его с отцом. Сообщается, что, несмотря на завершение карьеры, Тотти-младший не планирует покидать футбольную сферу. Как отмечает газета, он будет заниматься работой в футбольной школе своего отца. В его задачи будет входить поиск новых талантов для академии.