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Сын Тотти завершил карьеру футболиста в 19 лет

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сын чемпиона мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти Кристиан Тотти завершил карьеру футболиста в возрасте 19 лет, сообщает As.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, решение было принято из-за постоянного давления со стороны общественности и сравнения его с отцом. Сообщается, что, несмотря на завершение карьеры, Тотти-младший не планирует покидать футбольную сферу. Как отмечает газета, он будет заниматься работой в футбольной школе своего отца. В его задачи будет входить поиск новых талантов для академии.

Тотти-младший выступал на позиции центрального полузащитника. Он является воспитанником «Ромы» и на протяжении карьеры выступал в системах клубов «Фрозиноне» и «Райо Вальекано», а также в командах Серии D «Авеццано» и «Ольбия».