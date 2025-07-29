Словенский «Целе» оставил российского президента в должности еще на четыре года

В июле 2023-го он занял пост президента на двухлетний срок, а сегодня на общем собрании клуба ему был предоставлен новый мандат на четыре года. Колотило начал работать в «Целе» в 2021 году в качестве управляющего директора.
По данным СМИ, команда финансируется российским бизнесменом Максимом Деминым. Сейчас в клубе гендиректором является Павел Швец, а спортивным директором — Геннадий Голубин. В составе команды играет форвард Никита Иосифов, главный тренер — Альберт Риера.
Весной 2024 года «Целе» во второй раз в истории стал чемпионом Словении. В прошлом сезоне команда стала лишь четвертой.