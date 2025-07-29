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Словенский «Целе» оставил российского президента в должности еще на четыре года

Россиянин Валерий Колотило продолжит трудиться в качестве президента словенского клуба «Целе».

Источник: nk-celje.si

В июле 2023-го он занял пост президента на двухлетний срок, а сегодня на общем собрании клуба ему был предоставлен новый мандат на четыре года. Колотило начал работать в «Целе» в 2021 году в качестве управляющего директора.

По данным СМИ, команда финансируется российским бизнесменом Максимом Деминым. Сейчас в клубе гендиректором является Павел Швец, а спортивным директором — Геннадий Голубин. В составе команды играет форвард Никита Иосифов, главный тренер — Альберт Риера.

Весной 2024 года «Целе» во второй раз в истории стал чемпионом Словении. В прошлом сезоне команда стала лишь четвертой.