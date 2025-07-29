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Появились новые подробности по поводу будущего Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ»

Будущее Джанлуиджи Доннаруммы в «Пари Сен-Жермен» под вопросом.

Источник: Getty Images

По информации Le Parisien, переговоры о продлении контракта, истекающего в 2026 году, зашли в тупик. На фоне этого парижане решили подстраховаться и близки к подписанию Люка Шевалье из «Лилля» за € 40 млн.

«ПСЖ» хочет закрыть позицию вратаря до матча за Суперкубок Европы с «Тоттенхэмом» (13 августа). Доннарумма, получающий около € 10 млн в год, уже отклонил вариант с «Галатасараем» и ждёт предложений от клубов АПЛ.

Среди претендентов на итальянца — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Возвращение в Италию маловероятно из-за высоких зарплатных ожиданий.

В сезоне-2024/2025 Джанлуиджи провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн.

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