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Артём Довбик может перейти в новый клуб. Переговоры с «Ромой» уже ведутся

Руководство «Бешикташа» после поражения от «Шахтёра» в Лиге Европы активизировало поиски нападающего.

Источник: Getty Images

Турецкий клуб снова вышел на контакт с «Ромой» по поводу Артёма Довбика, сообщает Fotospor.

По информации источника, после подписания Эвана Фергюсона украинский нападающий оказался у римлян на втором плане. Однако с учётом продаж Тэмми Абрахама и Эльдора Шомуродова у «Ромы» из центральных нападающих остались только Довбик и Фергюсон, что затрудняет переговоры.

Также сообщается, что ещё в мае этого года «Бешикташ» рассматривал Довбика как замену Чиро Иммобиле.

В завершившемся сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста за итальянский клуб.

Напомним, Довбик прошлым летом перешёл в «Рому» из «Жироны», за которую выступал с 2023 года.