Артём Довбик может перейти в новый клуб. Переговоры с «Ромой» уже ведутся

По информации источника, после подписания Эвана Фергюсона украинский нападающий оказался у римлян на втором плане. Однако с учётом продаж Тэмми Абрахама и Эльдора Шомуродова у «Ромы» из центральных нападающих остались только Довбик и Фергюсон, что затрудняет переговоры.