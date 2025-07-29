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«Он сидит на больших деньгах». Британский журналист — об уходе Зинченко из «Арсенала»

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бейли объяснил, почему лондонскому «Арсеналу» будет сложно избавиться от украинского защитника Александра Зинченко, а также высказался о возможной продаже Якуба Кивёра.

Источник: Getty Images

«С Зинченко будет сложно расстаться, а вот Кивёр уйдет. Подписание Якуба обойдётся не в такую уж большую сумму, потому что у него не большая зарплата. У Зинченко ситуация другая — у него большой оклад, поэтому будет тяжело.

Думаю, эта ситуация будет тянуться до августа, и, вероятно, это будет аренда, если клубу удастся от него избавиться. Но это не точно, ведь он сидит на больших деньгах», — цитирует Бейли TBR Football.

Напомним, в минувшем сезоне на счету Зинченко гол и голевая передача в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.