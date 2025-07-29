«Он сидит на больших деньгах». Британский журналист — об уходе Зинченко из «Арсенала»

«С Зинченко будет сложно расстаться, а вот Кивёр уйдет. Подписание Якуба обойдётся не в такую уж большую сумму, потому что у него не большая зарплата. У Зинченко ситуация другая — у него большой оклад, поэтому будет тяжело.



Думаю, эта ситуация будет тянуться до августа, и, вероятно, это будет аренда, если клубу удастся от него избавиться. Но это не точно, ведь он сидит на больших деньгах», — цитирует Бейли TBR Football.