Тренер сборной Казахстана потребовал 200 миллионов от клуба: подробности

Как сообщает Tengri Sport, специалист пытался через палату по разрешению споров Казахстанской федерации футбола взыскать с «Кызылжара» многомиллионную компенсацию.
Однако ситуация обернулась против него: ранее суд в Петропавловске признал, что Алиев необоснованно получал зарплату в размере десяти миллионов тенге от североказахстанского клуба.
Судебное разбирательство также раскрыло дополнительные детали взаимоотношений тренера с его бывшим работодателем, которые ранее не афишировались.
«Алиев А. Х. 9 января 2025 года обратился в палату по разрешению споров КФФ с заявлением в отношении трудового спора и осуществления выплаты задолженности, в котором просил обязать товарищество выплатить компенсацию за расторжение ТД № 2 без обоснованной причины в размере 120 миллионов тенге, задолженность по заработной плате за сентябрь-декабрь 2024 года в размере 40 миллионов тенге согласно условиям ТД № 2, на основании дополнительного соглашения № 1 к ТД № 1 за 5-е место в турнирной таблице в размере 20 миллионов тенге, за 11 побед команды в чемпионате в размере 11 миллионов тенге, персональную выплату за подписание трудового договора в размере 10 миллионов тенге», — говорится в постановлении суда.
По данным судебного постановления, специалист требовал от «Кызылжара» выплату в размере 201 миллиона тенге — якобы за результаты, достигнутые во время его работы с командой.
Однако руководство петропавловского клуба отклонило претензии: 120 миллионов тенге компенсации и 40 миллионов тенге задолженности клуб выплачивать отказался.
Али Алиев возглавлял «Кызылжар» с апреля 2022 года по январь 2025-го. После увольнения он был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана, а в апреле этого года подписал полноценный контракт с Федерацией футбола страны.
Что сказал о деле Алиева министр спорта
Глава Министерства туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов прокомментировал резонансную ситуацию вокруг выплат главному тренеру футбольной сборной Али Алиеву во время его работы в «Кызылжаре».
«Федерация уверена в правоте тренера Алиева. Стоит отметить, что трудовая инспекция признала договор действительным и Алиев подает на кассацию», — заявил министр во время брифинга в правительстве.
Что сказали о ситуации с тренером сборной в КФФ
Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в недавнем интервью затронул тему действующего контракта главного тренера национальной команды Али Алиева.
«Что касается главного тренера Али Алиева, это местный специалист, который хорошо знает особенности казахстанского футбола. Мы сдержанно, но внимательно оцениваем его работу. Контракт вполне реалистичный, без тех гигантских затрат, которые были при Черчесове. Он тесно работает с департаментом национальных сборных и техническим центром КФФ. Мы смотрим, анализируем, принимаем решения без давления», — утверждал Омаров.
На фоне разгорающегося скандала с жалобой главного тренера сборной Казахстана на бывший клуб «Кызылжар», Федерация футбола страны предпочла сохранять молчание.
В ответ на запрос Tengri Sport представители КФФ заявили, что пока не готовы давать комментарии по этому делу и воздерживаются от официальной позиции.