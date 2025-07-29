Тренер сборной Казахстана потребовал 200 миллионов от клуба: подробности

«Алиев А. Х. 9 января 2025 года обратился в палату по разрешению споров КФФ с заявлением в отношении трудового спора и осуществления выплаты задолженности, в котором просил обязать товарищество выплатить компенсацию за расторжение ТД № 2 без обоснованной причины в размере 120 миллионов тенге, задолженность по заработной плате за сентябрь-декабрь 2024 года в размере 40 миллионов тенге согласно условиям ТД № 2, на основании дополнительного соглашения № 1 к ТД № 1 за 5-е место в турнирной таблице в размере 20 миллионов тенге, за 11 побед команды в чемпионате в размере 11 миллионов тенге, персональную выплату за подписание трудового договора в размере 10 миллионов тенге», — говорится в постановлении суда.