Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
Кайрат
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.80
П2
7.21
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.57
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
19:00
Иберия 1999
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.33
П2
6.23
Футбол. Кубок России
20:45
Краснодар
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо К
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Дрита
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.77
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Интер Э
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.60
П2
2.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.04
X
13.00
П2
35.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Зриньски
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.86

Тренер сборной Казахстана потребовал 200 миллионов от клуба: подробности

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев оказался в центре громкого конфликта, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Как сообщает Tengri Sport, специалист пытался через палату по разрешению споров Казахстанской федерации футбола взыскать с «Кызылжара» многомиллионную компенсацию.

Однако ситуация обернулась против него: ранее суд в Петропавловске признал, что Алиев необоснованно получал зарплату в размере десяти миллионов тенге от североказахстанского клуба.

Судебное разбирательство также раскрыло дополнительные детали взаимоотношений тренера с его бывшим работодателем, которые ранее не афишировались.

«Алиев А. Х. 9 января 2025 года обратился в палату по разрешению споров КФФ с заявлением в отношении трудового спора и осуществления выплаты задолженности, в котором просил обязать товарищество выплатить компенсацию за расторжение ТД № 2 без обоснованной причины в размере 120 миллионов тенге, задолженность по заработной плате за сентябрь-декабрь 2024 года в размере 40 миллионов тенге согласно условиям ТД № 2, на основании дополнительного соглашения № 1 к ТД № 1 за 5-е место в турнирной таблице в размере 20 миллионов тенге, за 11 побед команды в чемпионате в размере 11 миллионов тенге, персональную выплату за подписание трудового договора в размере 10 миллионов тенге», — говорится в постановлении суда.

По данным судебного постановления, специалист требовал от «Кызылжара» выплату в размере 201 миллиона тенге — якобы за результаты, достигнутые во время его работы с командой.

Однако руководство петропавловского клуба отклонило претензии: 120 миллионов тенге компенсации и 40 миллионов тенге задолженности клуб выплачивать отказался.

Али Алиев возглавлял «Кызылжар» с апреля 2022 года по январь 2025-го. После увольнения он был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана, а в апреле этого года подписал полноценный контракт с Федерацией футбола страны.

Что сказал о деле Алиева министр спорта

Глава Министерства туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов прокомментировал резонансную ситуацию вокруг выплат главному тренеру футбольной сборной Али Алиеву во время его работы в «Кызылжаре».

«Федерация уверена в правоте тренера Алиева. Стоит отметить, что трудовая инспекция признала договор действительным и Алиев подает на кассацию», — заявил министр во время брифинга в правительстве.

Что сказали о ситуации с тренером сборной в КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров в недавнем интервью затронул тему действующего контракта главного тренера национальной команды Али Алиева.

«Что касается главного тренера Али Алиева, это местный специалист, который хорошо знает особенности казахстанского футбола. Мы сдержанно, но внимательно оцениваем его работу. Контракт вполне реалистичный, без тех гигантских затрат, которые были при Черчесове. Он тесно работает с департаментом национальных сборных и техническим центром КФФ. Мы смотрим, анализируем, принимаем решения без давления», — утверждал Омаров.

На фоне разгорающегося скандала с жалобой главного тренера сборной Казахстана на бывший клуб «Кызылжар», Федерация футбола страны предпочла сохранять молчание.

В ответ на запрос Tengri Sport представители КФФ заявили, что пока не готовы давать комментарии по этому делу и воздерживаются от официальной позиции.