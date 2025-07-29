Алиев дал жесткую оценку вбросам по суду с «Кызылжаром»

Я полностью доверяю своим юристам, которые ведут это дело в рамках действующего законодательства. Моя задача как главного тренера, сконцентрироваться на предстоящих матчах национальной сборной. Это самые важные игры в моей жизни, и вся моя энергия и внимание направлены на подготовку команды и достижение результата.