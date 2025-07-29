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Алиев дал жесткую оценку вбросам по суду с «Кызылжаром»

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал ситуацию относительно судебных тяжб с футбольным клубом «Кызылжар», где он работал в прошлые годы.

Источник: Соцсети

Ранее стало известно, что специалист пытался через палату по разрешению споров Казахстанской федерации футбола (КФФ) взыскать с «Кызылжара» многомиллионную компенсацию. Однако руководство петропавловского клуба отклонило претензии: 120 миллионов тенге компенсации и 40 миллионов тенге задолженности клуб выплачивать отказался. Позже Алиев подал обращение в кассационный суд.

«В связи с многочисленными публикациями и обвинениями в интернете, касающимися моих трудовых взаимоотношений с футбольным клубом “Кызылжар”, считаю необходимым заявить следующее:

На данный момент по данному делу идет судебное разбирательство. Любые публичные комментарии, интерпретации и особенно бездоказательные вбросы в СМИ и социальные сети могут быть расценены как попытки оказать давление на суд и вмешательство в правовой процесс.

Я полностью доверяю своим юристам, которые ведут это дело в рамках действующего законодательства. Моя задача как главного тренера, сконцентрироваться на предстоящих матчах национальной сборной. Это самые важные игры в моей жизни, и вся моя энергия и внимание направлены на подготовку команды и достижение результата.

Хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои представители не будем участвовать в информационной полемике. Все соответствующие разбирательства будут вестись исключительно в юридическом поле.

Прошу уважать как мою профессиональную деятельность, так и право всех участников процесса на объективное и беспристрастное судебное разбирательство", — заявил Али Ханалиевич.

Напомним, Алиев возглавлял «Кызылжар» с апреля 2022 года по январь 2025-го. После увольнения он был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана, а в апреле этого года подписал полноценный контракт с КФФ.