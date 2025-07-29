Головина упрекнули во Франции за нежелание давать интервью: «Слышал его голос четыре года назад»

Почему он говорит с российскими СМИ, но молчит во Франции? Мы бы очень хотели это понять, но у нас просто нет доступа. Это все, что я могу сказать. Конечно, тот факт, что он россиянин, и идет СВО, никак не помогает, а только вредит. Это чувствительная тема для всех.